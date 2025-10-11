Л атвия и Андора завършиха 2:2 в мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г. Двубоят се проведе на стадион „Даугава“ и бе ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, който е със спрени права за Първа лига.

Сан Николас откри за гостите в 33-а минута, а Дмитрий Зеленков изравни за Латвия до почивката. Владислав Гутковскис изведе домакините от дузпа в 55-а минута. Той вкара и трети гол във вратата на Андора, но попадението бе отменено след преглеждане на ситуацията с ВАР. Гостите завоюваха първата си точка в квалификациите с точно попадение Ян Оливера в 78-а минута.

В добавеното време Андора остана с 10 души след втори жълт картон на Жоел Гиен.

В група K Латвия е на четвърто място с 5 точки, а Андора има 1 точка и е на 5-то място.