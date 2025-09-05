Кирил Десподов получи разтежение на тренировката на националите преди мача с Испания и ще пропусне двубоите и на ПАОК в следващите 3 седмици.

К апитанът на българския национален отбор Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания. Веднага след това петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който показал разтежение между първа и втора степен отпред на бедрото.

Вчера крилото беше на стадиона с отбора, а тази сутрин е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на клуба. От БФC вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат, пише ekirikas.com.

Освен че пропуска и двата мача на националния тим този месец, Кирил Десподов няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция. За момента домакинството на Макаби (Тел Авив) в турнира Лига Европа е под въпрос за него и чак пътуването до Астерас Триполи на 27-и този месец е възможност да се появи на терена.

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на дветовните квалификации за Мондиал 2026 в група "Е". В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой.