Б ългария загуби с 0:3 от Испания в първи квалификационен мач за Мондиал 2026. Срещата на кационалния стадион "Васил Левски" беше от група Е. Микел Оярсабал откри резултата пред 40 000 фенове в 5-ата минута, а след половин час игра Марк Кукурея удвои. В 37-ата минута Микел Мерино оформи крайния резултат.
Най-добрата възможност за "лъвовете" се откри в 19-ата минута, когато удар на Радослав Кирилов срещна гредата. През втората част "Ла Роха" намали темпото, като имаше няколко добри възможности, но не успя да се разпише. Българите организираха две добри атаки, но и в двата случая беше отсъдена засада на Владимир Николов.
Дебютантът Емил Ценов пък предотвради чист гол на Мерино в края на първата част, с който резултатът ставаше 4:0.
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
-
startphoto
България бе без капитана си Кирил Десподов, който получи мускулен проблем на официалната тренировка. Футболистът на ПАОК няма да играе и срещу Грузия.
В стартовите 11 на Илиан Илиев определено има изненади, като пълният дебютант Емил Ценов започна като титуляр. Атаката на "лъвовете" е водена от Александър Колев и Радослав Кирилов. Васил Панайотов пък стартира в халфовата линия.
Капитанът на испанския национален отбор - Алваро Мората, както и носителят на "Златната топка" за 2024-а година - Родри, са оставени на резервната скамейка.
България - Испания 0:3 (0:3)
Голмайстори: 0:1 Микел Ойрасабал 5, 0:2 Марк Кукурея 30, 0:3 Микел Мерино 38
България: 21. Светослав Вуцор, 7. Фабиан Нюрнбергер, 13. Емил Ценов, 5. Кристиан Димитров, 14. Антон Недялков, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 18. Ивайло Чочев, 10. Радослав Кирилов, 12. Николай Минков, 9. Александър Колев
Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 18. Мартин Субименди, 6. Микел Мерино, 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал.
🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2025
👥 Este es el primer equipo de España en nuestro camino al Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KZG0YV7vXi