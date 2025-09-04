Б ългария загуби с 0:3 от Испания в първи квалификационен мач за Мондиал 2026. Срещата на кационалния стадион "Васил Левски" беше от група Е. Микел Оярсабал откри резултата пред 40 000 фенове в 5-ата минута, а след половин час игра Марк Кукурея удвои. В 37-ата минута Микел Мерино оформи крайния резултат.

Най-добрата възможност за "лъвовете" се откри в 19-ата минута, когато удар на Радослав Кирилов срещна гредата. През втората част "Ла Роха" намали темпото, като имаше няколко добри възможности, но не успя да се разпише. Българите организираха две добри атаки, но и в двата случая беше отсъдена засада на Владимир Николов.

Дебютантът Емил Ценов пък предотвради чист гол на Мерино в края на първата част, с който резултатът ставаше 4:0.

startphoto 1 / 49

startphoto 2 / 49

startphoto 3 / 49

startphoto 4 / 49

startphoto 5 / 49

startphoto 6 / 49

startphoto 7 / 49

startphoto 8 / 49

startphoto 9 / 49 Бъл

startphoto 10 / 49

startphoto 11 / 49

startphoto 12 / 49

startphoto 13 / 49

startphoto 14 / 49

startphoto 15 / 49

startphoto 16 / 49

startphoto 17 / 49

startphoto 18 / 49

startphoto 19 / 49

startphoto 20 / 49

startphoto 21 / 49

startphoto 22 / 49

startphoto 23 / 49

startphoto 24 / 49

startphoto 25 / 49

startphoto 26 / 49

startphoto 27 / 49

startphoto 28 / 49

startphoto 29 / 49

startphoto 30 / 49

startphoto 31 / 49

startphoto 32 / 49

startphoto 33 / 49

startphoto 34 / 49

startphoto 35 / 49

startphoto 36 / 49

startphoto 37 / 49

startphoto 38 / 49

startphoto 39 / 49

startphoto 40 / 49

startphoto 41 / 49

startphoto 42 / 49

startphoto 43 / 49

startphoto 44 / 49

startphoto 45 / 49

startphoto 46 / 49

startphoto 47 / 49

startphoto 48 / 49

startphoto 49 / 49

България бе без капитана си Кирил Десподов, който получи мускулен проблем на официалната тренировка. Футболистът на ПАОК няма да играе и срещу Грузия.

В стартовите 11 на Илиан Илиев определено има изненади, като пълният дебютант Емил Ценов започна като титуляр. Атаката на "лъвовете" е водена от Александър Колев и Радослав Кирилов. Васил Панайотов пък стартира в халфовата линия.

Капитанът на испанския национален отбор - Алваро Мората, както и носителят на "Златната топка" за 2024-а година - Родри, са оставени на резервната скамейка.

България - Испания 0:3 (0:3)

Голмайстори: 0:1 Микел Ойрасабал 5, 0:2 Марк Кукурея 30, 0:3 Микел Мерино 38

България: 21. Светослав Вуцор, 7. Фабиан Нюрнбергер, 13. Емил Ценов, 5. Кристиан Димитров, 14. Антон Недялков, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 18. Ивайло Чочев, 10. Радослав Кирилов, 12. Николай Минков, 9. Александър Колев

Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 18. Мартин Субименди, 6. Микел Мерино, 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал.