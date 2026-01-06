П аричната гаранция на Мирослав Василев – обвиняем по делото за тежката катастрофа на Северната тангента, при която загина полицейски служител, беше намалена на 20 000 лева. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Василев е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост, след като по време на полицейска операция се е движил със 149 км/ч и е блъснал полицейски автомобил. Въпреки тежестта на случая, съдът прие, че няма опасност обвиняемият да се укрие, и отхвърли искането на прокуратурата за постоянен арест.

Сагата с гаранцията започна преди месец, когато съдът първоначално я определи на 5 000 лева, след което по-горна инстанция я увеличи на 50 000 лева. По време на днешното заседание стана ясно, че Василев е внесъл само 20 000 лева, събрани от приятели и колеги назаем – факт, който прокуратурата използва като аргумент да поиска най-тежката мярка „задържане под стража“.

От защитата обаче подчертаха, че половингодишният доход на обвиняемия е 21 000 лева, че той не притежава недвижими имоти, а има единствено два автомобила, и че при инцидента не е употребил алкохол или наркотици. Освен това сам се е обадил на 112, за да съобщи за катастрофата.

Съдът прие, че паричната гаранция трябва да бъде съобразена с имотното състояние, тъй като в противен случай тя би се превърнала в предварителна санкция. Затова магистратите отказаха постоянен арест и намалиха гаранцията до реално внесената сума от 20 000 лева.