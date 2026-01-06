Т урция готви строги законодателни промени, с които ще забрани достъпа на деца под 15-годишна възраст до социалните мрежи. Новината беше обявена от министъра на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ след заседание на кабинета.

Според подготвяния законопроект социалните платформи няма да имат право да предлагат услуги или да позволяват регистрация на профили на деца под 15 години. Компаниите ще бъдат задължени да въведат строги системи за филтриране, които да предпазват непълнолетните от опасно и вредно съдържание.

Министър Гьокташ подчерта, че целта е отговорността да бъде прехвърлена върху самите платформи, а не да остава изцяло върху родителите. По думите ѝ държавата няма как да стои безучастна, докато дигиталните гиганти превръщат децата в търговска стока.

Работата по закона продължава вече повече от година и половина и включва консултации с експерти, учени, неправителствени организации, родители, деца и представители на социалните мрежи. Очаква се проектът да бъде внесен в парламентарна комисия до края на януари.

Ако бъде приет, новият закон ще превърне Турция в една от страните с най-строг контрол върху онлайн присъствието на деца.