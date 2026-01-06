С идни Суини позира напълно гола за най-пищната си корица на списание до момента.

Тя е звездата в най-новия брой на списание W. 28-годишната актриса се появи в ролята на известната сцена със смъртта на Шърли Ийтън в „Голдфингър“ от поредицата за Джеймс Бонд . Героинята на Итън, Джил Мастърсън, умира от задушаване на кожата си, след като е боядисана в златно във филма от 1964 г.

В допълнение към снимките, тя даде дълго интервю, което засяга темите за нейната смелост, семейството, славата и развитието на кариерата ѝ.

На въпроса дали има белези, Суини не се поколеба да ги изброи - както физически напомняния, така и истории от детството си, изпълнено с адреналин.

Актрисата разкри, че има белег до окото си от инцидент с уейкбординг на 10-годишна възраст, когато върхът на дъската ѝ порязал лицето ѝ, което наложило 17 шева.

Тя си спомни също как се е наранила, докато е карала колело, белег, който „просто никога не е изчезнал“.

Тази година бележи поредна трансформация за Суини, която изигра боксьорката Кристи Мартин в трудна роля, изискваща от нея да качи 14 килограма.