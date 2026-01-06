Б ившият президент на САЩ Джо Байдън може да получава солидна пенсия, финансирана от данъкоплатците, произтичаща от обширната му кариера като федерален служител.

Националната фондация на съюза на данъкоплатците изчислява, че Байдън може да получава пенсия до 417 000 долара - повече, отколкото е получавал за една година като президент, и повече от предишни президенти - в резултат на получаване на пенсии от няколко пенсионни програми, за които отговаря на условията, след като е започнал кариерата си във Вашингтон през 70-те години на миналия век.

Доста необичайно е, исторически необичайно, да има толкова голяма пенсия“, каза президентът на Националната фондация на съюза на данъкоплатците Демиан Брейди пред New York Post.

Оценката е базирана на дългогодишната кариера на Байдън в политиката, което означава, че той има право да получава обезщетения съгласно Закона за бившия президент от 1958 г., както и пенсионни обезщетения от Пенсионната система на държавните служители за времето си като сенатор и вицепрезидент.

Законът от 1958 г. постановява, че президентските пенсии са равни на заплатите, които получават секретарите на кабинета, които в момента са определени на 250 600 долара. Освен това, Байдън може да има право на до 166 374 долара за времето си като сенатор и вицепрезидент по Пенсионната система на държавните служители, каза Брейди.

Все пак не е ясно дали Байдън действително ще се възползва от всички тези предимства.