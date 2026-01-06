В ъзстановяването на инфраструктурата за суров петрол на Венецуела ще изисква от компаниите да инвестират около 10 милиарда долара годишно през следващото десетилетие според Франсиско Моналди, цитиран от Блумбърг.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио очаква американските петролни компании да са нетърпеливи да добиват тежкия суров петрол от Венецуела, но компаниите ще искат да се уверят, че страната е стабилна, преди да инвестират.

СЛЕД ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ: Тръмп поиска нефта на Венецуела!

Венецуела е начело на най-големите петролни запаси в света. Но добивът спадна рязко по време на 12-годишния мандат на президента Николас Мадуро, който беше заловен рано в събота от американски войски в резиденцията си в Каракас. В момента страната произвежда около 1 милион барела на ден, в сравнение с близо 4 милиона барела през 1974 г.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за ABC в неделя, че очаква американските петролни компании да се възползват от възможността да добиват тежкия суров петрол от Венецуела, който е ключов за рафинериите на брега на Мексиканския залив на САЩ.

Междувременно, работата, необходима за ремонт на инфраструктурата на страната, е огромна. В петролните пристанища на Венецуела оборудването е в толкова лошо състояние, че пълното зареждане на супертанкерите, които доставят суров петрол до Китай, отнема до пет дни. Преди седем години това отнемаше само един ден.

В басейна на Ориноко, огромна част от вътрешността на Венецуела, която се оценява, че съдържа близо половин трилион барела добиваем петрол, платформите са изоставени, а разливите остават неконтролирани. Сондажните площадки са били претърсвани посред бял ден и продавани за части на черния пазар.