Р уският президент Владимир Путин отново демонстрира, че няма да остави дългогодишния си съюзник Николас Мадуро сам срещу геополитическия натиск. Двамата лидери са провели спешен телефонен разговор, след като Съединените щати конфискуваха танкер край бреговете на Венецуела – ход, който разпали напрежението в региона.

Според официалното съобщение от Кремъл, Путин е уверил Мадуро, че Русия стои плътно зад Каракас и подкрепя „политиката на венецуелското правителство за защита на националните интереси и суверенитет“ на фона на растящия външен натиск.

Москва определя действията на САЩ като пореден опит за удар по Венецуела, а Кремъл подчертава, че „солидарността с народа“ на страната остава непоклатима.

Телефонният разговор идва на фона на засилваща се конфронтация между Вашингтон и Каракас, като Русия ясно показва, че няма намерение да се отдръпне от западното полукълбо, независимо от напрежението.