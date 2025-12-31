В ладо Пенев е във Виетнам, а с него най-вероятно е и близката му приятелка Мартина Вачкова, която му препраща постовете, а Дарина Павлова пък се наслаждава на красотите на Тайланд.

Госпожа Мулти, както викат още на Павлова, тези дни си пуска из социалните мрежи приказни снимки от луксозни места из Югоизточна Азия, където явно е в момента. Показа как е в един от най-лъскавите и скъпи хотели, който е част от световна верига. В нея се снимат епизодите от сериала „Белият лотос“.

Среща

Там Павлова бе онзи ден, а вчера се премести пак на луксозно място, но сега е на остров Пукет.

Владо Пенев също обнародва свои снимки от красотите на Виетнам, част от тях Марта Вачкова също показа. Миналата година Пенев пак бе на юг за среща на празниците, тогава мина през Австралия и Нова Зеландия и бе сам. Сега е във Виетнам. Не е ясно обаче дали Дарина Павлова, която е много близка с Вачкова и Пенев, ще се срещне с двамата. Те по няколко пъти в годината се засичат на различни места, може сега мястото на срещата да бъде в Югоизточна Азия.

Шарани

Владо Пенев много бе впечатлен от срещата с рибите на Луната и Слънцето. Това са вид разноцветни шарани, за които във Виетнам разказват легенди. Смятат се и за символ на късмета. Дори местният Дядо Коледа е придружаван от един такъв шаран.

След това Владо и Марта си пуснаха видео от Залива на спускащия се дракон. Двамата показаха и как лифт ги носи над морето, за да отидат до луксозен курорт на местен остров.

Георги П. Димитров