Н а 1 януари изведнъж цените в България паднаха наполовина. Но не заради чудесата, които стават уж по празниците, а заради въвеждането на еврото. Това не означава, че стоките и услугите поевтиняха, но заради фиксирания курс, по който приехме общата валута, визуално точно така изглеждаха нещата.

За ден и половина между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 милиард лева, каза главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски по Нова телевизия.

Обращение

Към 23 декември миналата година имаше около 21 млрд. лева в обращение, посочи той. Като започна този процес, бяха около 30 млрд. лева, до този момент малко над една трета е извлечено от обращение, каза Йоловски и посочи, че темповете са идентични с тези при въвеждането на еврото в Хърватия. Очакваме през януари, в периода на двойно обращение, да бъде извлечено и още едно голямо критично количество левове, добави той. В рамките на ден и половина бяха обработени 1 млрд. лева, така че банките са подготвени за този процес, отбеляза Йоловски.

До края на юни банките обменят банкноти и монети без никакви такси. Ако обменяте монети след 1 януари, до 30 юни те са без никакви такси, единствената препоръка е да бъдат предварително сортирани, за да може хората да бъдат обслужени по-бързо, каза той. БНБ ще обменя неограничено във времето банкноти и монети без никакви такси, каза още Йоловски.

Проверка на репортерите и кореспондентите на „Телеграф“ в страната показа, че банките се справиха добре и пренастроиха банкоматите си и те вече пускат само евро. Имаше и изключения, но те са пренебрежимо малко. Големите търговски вериги отвориха на 2 януари и общо взето проблеми при плащанията на касите нямаше.

Свидетелства

Добре е, че България прие еврото, не бих имал нищо против това да стане и в моята страна, ние сме в Европа. Така румънецът Василе Гуше от Букурещ коментира пред „Телеграф“ присъединяването на България към еврозоната.

Във втория ден от новата 2026 година той решил с приятели да се разходи до Русе. Почерпиха се някъде в центъра, но преди това направили някои покупки в мола. Василе Гуше си е взел чифт обувки, които тук са значително по-евтини, отколкото в Румъния.

„Знам, че вече може да се плаща и в евро, но аз използвах карта. Не забелязах някакво напрежение в търговските обекти. Има много народ, но и продавачите, и купувачите са спокойни. Всичко си върви нормално, това са моите впечатления“, сподели румънецът.

В първия работен ден в единствения мол в Русе беше пълно с народ. Хората пазаруваха повече в левове, отколкото в евро, за да се освободят от останалите в портмонетата им български банкноти. Имаше и такива, които използваха евро, за да направят своята първа символична покупка в началото на 2026 г.

Курс

Оказа се обаче, че немалко възрастни хора не са разбрали най-важното - при какъв курс се разменят левовете и еврото. „При нас вече има няколко случая, в които пенсионери плащат в левове. Като видят рестото си в евро, те реагират, че ги лъжем. Защото си мислят, че един лев се разменя за около 2 евро, а не обратното. Налага се да обясняваме, а това бави опашката и изнервя останалите ни клиенти“, споделиха касиери в един от най-големите супермаркети в благоевградски квартал.

Другият проблем е, че клиентите превръщат търговските обекти в обменни бюра - или плащат със столевки за нещо, което струва 2-3 лева, или плащат само с монети сметки по 30-40 лева. Затова някои търговци ограничиха плащането с монети до определена сума. „Иначе ставаме монетен двор, ще напълним касите само с метални пари. Все пак не сме банки, да изчакат понеделник и да си обменят там парите хората“, казват те.

„Няма как да връщам евро, тъй като нямаме в наличност. Следващата седмица ще заредим с монети и банкноти от новата валута, но в момента не разполагаме с нея. Някои се сърдят, други се отказват да пазаруват, но нищо не мога да направя“, споделя Росица Благоева, която работи в магазин за перилни препарати в благоевградския квартал „Запад“.

Без особени проблеми премина преминаването от лев към евро във Варна. Банкоматите в града посрещнаха новата година заредени с единната европейска валута. Апаратите на таксиметровите шофьори също са преминали автоматично към еврото в 00:00:01 ч. Повечето водачи обаче все още връщат ресто предимно в левове. Няма данни и за проблеми и по заведенията в града. Проверка в две от най-големите търговски вериги, които отвориха врати за работа с клиенти в 10 ч. на 2 януари, показа, че касите са заредени с достатъчно купюри от новата валута и имат възможност да връщат ресто само в евро.

Адаптация

По-големи проблеми срещат по-дребните търговци. "Точно в 00 ч. на 1 януари фискалните устройства се пренастроиха. Малко след това и ПОС терминалите и можеше да се плаща с карти през тях". Това сподели за "Телеграф" Венцислав Трифонов, управител и собственик на голям хипермаркет с 24-часово работно време, който не е преустановявал работа по празниците. "Успяхме да се заредим с известни количества евромонети, но не и банкноти. Засега имаме, но не знам докога ще ни стигнат. Повечето хора плащат в левове. Много обаче виждат цената в евро и им се струва евтино и дори се опитват да я платят в левове. Все още са недоверчиви и при връщането на ресто", разказва Трифонов. Той сподели, че още в първите часове от новата година мъж си е купил кутия цигари с банкнота от 100 евро и се наложило касиерката да му върне рестото в левове, за да не е само на монети. "Проблемът е, че даваха стартови пакети само в монети, но не и в банкноти, т.е. даваха ги, но срещу съответната комисиона, което за нас не беше изгодно", казва Трифонов. Според него са необходими седмица-две за адаптация, поне докато дадат пенсиите в евро. "Най-сигурният и безпроблемен начин остава плащането с карта", съветва той.

Бакшишите вдигнаха тарифите

Таксиметровите тарифи в София вече са повишени с 18,6%.

Приетата от Столичния общински съвет обща методика за автоматично индексиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег използва три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (MP3) – 15%, и горива – 10%.

Дневната минимална тарифа вече е 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при тарифа от 1,21 лв. в предходната година. Нощната минимална тарифа вече е 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при 1,39 лв. през 2025 година. Дневната максимална тарифа е 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при 2,05 лв. през миналата година. Нощната максимална тарифа е 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при 2,51 лв. през 2025 година.

Екип на Телеграф