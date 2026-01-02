М лад човек, пострадал на ски писта в Банско, е транспортиран до болница с медицински хеликоптер, съобщи пред БТА директорът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст Емил Нешев.

Инцидентът е станал на ски писта Платото. Младежът си е ударил главата при падане. След това е колабирал на Шилигарника.

"Поради това, че травмата беше тежка, искахме съдействие от хеликоптер, тъй като трябваше да се закара в болница, която разполага с неврохирургия", каза Нешев. Той посочи, че всичко е изпълнено професионално от екип на "България Хели Мед Сървиз" и Центъра за спешна медицинска помощ и човекът е предаден на лечебно заведение.

"Натоварени дни се очертават, много хора подценяват условията в планините и надценяват собствените възможности", коментира директорът на ПСС.

"Само за последните два дни – 1 и 2 януари, имаме пет мисии със съдействие на "България Хели Мед Сървиз" на различни места – на Банско, на хижа "Иван Вазов", в района на Смолян, с. Гела, над Казанлък в Стара планина", поясни Нешев.

По-рано днес от ПСС казаха пред БТА за евакуация от хижа в Рила с медицински хеликоптер на жена с измръзвания на пръстите на краката. Жената впоследствие е транспортирана до болница "Св. Анна" в София.

От спасителната служба съобщиха, че времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване.