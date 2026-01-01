И брахим Челиккол и Хилял Алтънбилек, главните актьори в сериала „Имало едно време в Чукурова“ (в ролите на Хакан Гюмюолу и Зюлейха), дадоха интервю за списание Şamdan Plus. "Сериалът „Имало едно време в Чукурова“ е в четвъртия си сезон и за мен това също е дълго пътуване.

В такъв дълъг сериал както историята, така и героите се развиват и трансформират. Точно както в живота. Събитията ще ви отведат на места, които никога не сте очаквали. Много съм щастлива да бъда част от тази промяна и трансформация. Гледам Зюлейха в първия епизод и казвам: „Как си пораснала, как си узряла.“ Животът е превърнал Зюлейха в силна жена, която знае какво иска и как да го постигне“, споделя Хилял Алтънбилек.

„Много съм доволен от резултата – казва Ибрахим Челиккол.- Адаптирах се доста бързо, а хармонията и енергията на екипа правят атмосферата много комфортна и спокойна. Всички работят с голяма отдаденост, а епизодите са висококачествени и красиви. Нашите зрители са щастливи, а резултатите, които получаваме от рейтингите, са най-голямата ни награда, въпреки цялата изморителна работа.“

Двамата актьори споделят и мнението си един за друг. „Хилял е много приятен, искрен и всеотдаен партньор – казва Ибрахим Челиккол.- Тя е весела, динамична и добър приятел, аз съм голям късметлия. Мога да кажа, че ми хареса ходът на историята, силният ѝ сюжет и фактът, че отразява културата на тези земи във всеки аспект. Истинска любов, истински битки, добро и зло, сложна история за всички страни на човечеството и живота. Харесва ми и праволинейната позиция на моя герой, никога да не се отказва и да бъде воин.“

Хилял Алтънбилек, която смени двама мъже дотук и изживя два пъти голямата си любов, звучи малко по-обрано. Според нея „Имало едно време в Чукурова“ разказва историята на цял един период и в рамките на това време има герои, които влизат и излизат от живота. „Хакан Гюмюолу добави жизненоважен слой, цвят и импулс към историята. Никога преди не бяхме работили заедно, но за много кратко време енергиите ни се съчетаха и работихме хармонично заедно на снимачната площадка“, споделя тя.

От списанието задават въпрос към двамата: Ако имаше едно нещо, което би могло да ви накара да се пръснете от радост в момента, какво би било то?

„Всичко положително в сина ми - отговаря Челиккол.- Неговият растеж и развитие са хипнотизиращи. Връзката ми с него е много силна. Всичко, което виждам в него, ме прави безкрайно щастлив.“

„Вече съм на 34, така че може да е малко странно за тези, които четат това, но поне в наши дни предпочитам да имам балансирани емоции и това е много добре за мен. Не мисля, че никое чувство може да бъде по-ценно от чувството за мир в момента“, казва Хилял Алтънбилек.

Ето какво казват и за вълненията и очакванията си за следващата година:

„Научих се да откривам себе си с героините, които играя. Ето защо очаквам с нетърпение нови героини, нови проекти и какво те ще ми донесат“, коментира Хилял Алтънбилек.

„Самото бъдеще е много вълнуващо. Да не знам накъде ще отиде светът, какво ще донесе течението на времето, как животът ще ни изпита, е вълнуващо само по себе си. Разбира се, това, което ме вълнува най-много, е израстването на сина ми и в кого ще се превърне. Въпреки това, пожелавам светло бъдеще за нашата страна и човечеството. Трябва да изградим бъдеще, което е приятелско и уважително, като правим всичко възможно, за да осигурим достоен живот в мир с природата“, казва и Ибрахим Челиккол.

