Ф ренското списание „Курие де Балкан“ посочи 13 личности като герои на 2025 година, а България е представена от Николай Попов – бащата на 12-годишната Сияна, загинала в жестока катастрофа край Телиш.

Изданието определя Попов като „борец срещу войната по пътищата“ – война, която всяка година отнема стотици животи у нас. Смъртта на Сияна на 31 март 2025 г. взриви общественото недоволство и изкара хиляди българи на протести срещу разбитата инфраструктура, бездействието на институциите и корупцията.

Според „Курие де Балкан“ участъкът, на който детето загина, е черна точка, известна с тежки катастрофи и липса на каквито и да е подобрения. Едва след масовия обществен натиск държавата започва частични ремонти. Междувременно България продължава да е първа в ЕС по смъртност на пътя – 74 загинали на милион души, а през 2024 г. животът си са загубили 478 души.

След трагедията Николай Попов не замлъква. Той открито обвинява некомпетентността и корупцията и се противопоставя на опитите вината за катастрофите да бъде прехвърлена изцяло върху шофьорите.

„Няма нито дума за лошо построените пътища и некачествените ремонти. Това не е случайно“, заявява той.

Попов създава фондация на името на Сияна, започва дарителски кампании и реални спасителни действия за деца в нужда. През август дарява обезщетението за смъртта на дъщеря си на реанимацията на УМБАЛ Бургас – жест, който трогва цяла България.

Сред останалите герои на Балканите за 2025 г. са майки, активисти, културни защитници и дори Пикачу – символът на протестите в Турция, бягащ от полицията. Но българското лице в този списък е едно – баща, превърнал болката си в кауза.

Историята на Николай Попов не е просто лична драма. Тя е обвинителен акт срещу „войната по пътищата“ – и символ на надеждата, че промяната започва от един човек.