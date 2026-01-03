С оциалната платформа X на Илон Мъск (известна преди като Twitter) предизвика възмущение, след като потребители откриха шокиращо ново приложение за нейния чатбот с изкуствен интелект Grok. Той сваля дрехи от жени в онлайн снимки.

BBC откри няколко примера за жени, които са били принуждавани да се появяват по бикини без тяхното съгласие или дори са били поставяни в неприлични ситуации. XAI, компанията, стояща зад Grok, игнорира искането на телевизионния оператор за коментар, освен че изпрати автоматичен отговор, в който се позоваваше на „дългата история на медията да разпространява лъжи“.

Но журналистката Саманта Смит каза в предаването на PM, че се е почувствала „дехуманизирана и сведена до сексуален стереотип “, след като такъв образ е бил създаден за нея. „Жените не се съгласяват с това“, каза тя, добавяйки:„Макар че не аз бях съблечена, изглеждаше като мен и се почувствах толкова обидно, сякаш някой наистина беше публикувал моя гола снимка или снимка по бикини”.

Grok е безплатен асистент с изкуствен интелект - с някои платени премиум функции - който отговаря на подканите на X потребители, когато го тагнат в публикация. Чатботът може да даде реакция или повече контекст на коментарите на други потребители, но X потребителите могат също така да редактират качено изображение чрез функцията му за редактиране на изображения с изкуствен интелект.

Grok е критикуван, че позволява на потребителите да генерират снимки и видеоклипове с голота и сексуализирано съдържание, а преди това е бил обвинен в създаването на сексуално откровен клип на Тейлър Суифт.