Д ържавният департамент на САЩ поднови предупреждението си за отказ от пътуване в Русия.

Съществуващото предупреждение за пътуване е подновено без редакции, а Държавният департамент посочва множество високи рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони“, предаде близката до президента на Съединените щати Доналд Тръмп телевизия „Фокс нюз“, писа dariknews.bg.

Препоръката идва на фона на ескалацията на близо четиригодишната война между Русия и Украйна. Властите в САЩ имат ограничени възможности да помагат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си, отбелязва Държавният департамент.

„Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно. Руските служители често разпитват и заплашват американски граждани без причина“, пише в документа. В предупреждението се казва още, че има прецедент руските служби за сигурност да арестуват американци по фалшиви обвинения. „Те са им отказвали /на американците, бел. ред./ справедливо отношение и са ги осъждали без достоверни доказателства“, подчертават от департамента. На пътуващите също така е било казано да преразгледат внасянето на електронни устройства в страната. Трябва да се приеме, че всички електронни комуникации и устройства се наблюдават.

Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия и „изпращането на електронни парични преводи от Съединените щати към Русия е почти невъзможно“, се казва в предупреждението. В него пише, че туристите, които решат да посетят Русия, трябва „да бъдат готови за възможността за задържане за неизвестен период от време“. „Излезте от всички акаунти в социалните медии и не влизайте в профилите си в социалните медии, докато сте в Русия. Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или пълномощно“, се казва още в предупреждението.

Съгласно военното положение властите в Москва могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават движението, да задържат чужденци, да преместват насилствено жители и да ограничават публичните събирания. „Руските власти са разпитвали, задържали и арестували хора за „действия срещу интересите на Русия“, се казва в съобщението.