С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството! Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация в социалната мрежа Фейсбук, посветена на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

В съобщението си Лагард изразява благодарност към Българската народна банка за „всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото“ и отправя пожелание за „щастлива и успешна Нова година“.

Публикацията е направена в навечерието на официалното въвеждане на еврото в България и отбелязва разширяването на еврозоната до 21 държави членки, пише БТА.

Изявлението е част от поредица от публични коментари на Кристин Лагард през последните седмици на 2025 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната