З адържането на венецуелския диктатор Николас Мадуро от американските сили е удар под пояса за Русия и лично за Владимир Путин. Според Ройтерс, Москва почти е загубила един от малкото си съюзници в Латинска Америка, с когото се хвалеше със „стратегическо партньорство“.

Американската операция бе бърза и брутална, а Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон временно поема контрола над страната с най-големите петролни залежи в света. Кремъл нарече действията „пиратство“ и „смяна на режима“, но официално отговаря с сдържани призиви за диалог, докато Путин не направи публичен коментар.

Путин стяга редиците с Мадуро след удар на САЩ

Руският вътрешен кръг осъзнава загубата на съюзник, но се опитва да намери положителна страна, интерпретирайки операцията в контекста на доктрината Монро, разделяща света на сфери на влияние. Москва се надява на мълчаливо признаване на претенциите си в постсъветското пространство, включително в Украйна.

СЛЕД ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ: Тръмп поиска нефта на Венецуела!

Междувременно общественото мнение в Русия е критично – националисти и провоенни блогъри сравняват светкавичната американска акция с продължителната и кървава война на Кремъл в Украйна. Социалните медии се питат защо Русия, въпреки огромните разходи и години на бойни действия, не може да действа толкова бързо и решително, колкото САЩ.

ШОК В ЛАТИНСКА АМЕРИКА: Тръмп разреши тайни операции на ЦРУ във Венецуела!

Кремъл също се тревожи, че американският контрол над венецуелските петролни находища ще засили влиянието на САЩ на световния пазар и ще подкопае интересите на Русия. Най-неприятното за Москва е, че повечето западни държави не са критикували открито действията на Тръмп – сигнал, който възприемат като тревожен.