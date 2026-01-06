Д жулиана Гани стана Горгона Медуза, която според митологията вкаменява мъжете.

Това се случи с помощта на изкуствен интелект, което секси красавицата разпространи из социалните мрежи.

Змии

Така, влизайки в ролята на митичната героиня, Гани си сложи змии на косата, намеквайки, че красотата може и да хапе смъртоносно.

„С един поглед превръщам в камък“, намигна тя към феновете си, които буквално прегряха под видеото. Във варианта на Гани мъжете се вкаменяват от погледа й, но тя не ги гледа намръщено и страшно. А явно намекът е, че красотата може да втвърдява разни неща.

В световното кино различни холивудски красавици са играли Медуза, сред тях е и Ума Търман в „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“.

Видео

Джулиана Гани разкри пред „Телеграф“, че клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект – стил, на който тя и половинката ѝ Теодор, професионално занимаващ се със създаване на видеа, са откровени фенове. Но изборът на образ никак не е случаен. „Горгона Медуза е символ на хипнотизиращ чар – а аз определено го притежавам“, казва с усмивка Гани. По думите ѝ образът носи и фатална красота, и огромна сила – самотна, но плашещо магнетична. Змиите на главата ѝ не просто ужасяват, а напомнят, че всяка жена крие в себе си мощ, която не всеки може да понесе.

Медуза е и символ на разрушението и прераждането – тема, която сякаш перфектно описва пътя на самата Джулиана през годините. Феновете ѝ приеха видеото повече от радушно – коментарите валят, а мнозина са категорични, че този образ е „създаден специално за нея“.