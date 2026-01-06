Д огукан Гюнгьор, звездата от турския телевизионен сериал „Шербет от боровинки“, беше арестуван в Истанбул по време на акция за борба с наркотиците на 28 декември.

Вестник „Джумхуриет“ съобщи, турската полиция е нахлула в 34 нощни клуба, конфискувайки наркотици и оръжия и задържайки 17 души. Подобни операции се провеждат в Турция от октомври насам, когато актьори и инфлуенсъри бяха арестувани с наркотици в кръвта и косата си, включително такива, открити в лекарства, отпускани с рецепта.

Сред известните арестувани е и актрисата Езги Еюбоглу. Те е най-известна с участието си в хита „Великолепният век“, където играе Айбиге Хатун. Актрисата е дала положителна проба за наркотици.