Треньорът на ЦСКА иска да привлече сънародника си Дамир Хреля.

Ц СКА води преговори за босненеца Дамир Хреля, научи „Мач Телеграф“. 23-годишният халф играе като флангови нападател за Борац Баня Лука, с който има договор до лятото на 2027-а. Цената му е около 400 000 евро.

Той влиза в плановете на треньора Душан Керкез, с когото са сънародници, за „смяна на кръвта“ на отбора и е предложен лично от него.

Хреля има и три сезона в един от водещите отбори на Босна и Херцеговина – Железничар Сараево.

Ако трансферът се осъществи, ЦСКА ще е първият тим извън родината му.

