А л Насър продължи с победите в първенството на Саудитска Арабия. Тимът се наложи с 3:0 на Ал Ахдуд в мач от 10-ия кръг. Това е десета победа за Ал Насър в 10 мача от началото на сезона.

Кристиано Роналдо вкара два гола за успеха, като направи нова крачка към голямата си цел – да стигне 1000 гола. Португалецът вече има 956 попадения. Жоао Феликс отбеляза другото попадение в мача.

Домакините започнаха мача много добре, а Роналдо пропусна шанс да открие. В 31-ата минута голямата звезда откри след разбъркване в наказателното поле след корнер. Роналдо отбеляза втория си гол в края на първото полувреме след подаване на Марсело Брозович.

След почивката Кингсли Коман удари греда. Роналдо отбеляза трети гол, който обаче бе отменен заради засада по-рано в атаката. В края на мача Жоао Феликс се разписа за 3:0.

Ал Насър води с 30 точки, с 4 повече от Ал Хилал.