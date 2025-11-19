 

Ако сте били в Белград, няма как да не сте забелязали огромното количество графити, с които е нашарена едва ли не всяка втора стена. Само по себе си това не е необичайно, дори по-скоро нормалното за модерната епоха, но в сръбската столица графитите имат една една характерна особеност. Немалка част от тях са своеобразни некролози на млади мъже, съпроводени с клубни символика. Подобна повишена смъртност след ултрасите изглежда странна странна дори за прочутите със своята бруталност нрави на Балканите.

Страхотната разработка четете на страниците на "Мач Телеграф"

Партизан кървава война