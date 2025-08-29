В четвъртък се проведоха реваншите от плейофния кръг на Лигата на конференциите и вече са ясни всички участници в груповата фаза на третия по сила европейския клубен турнир преди жребия в петък (29 август).

Българските представители Левски и Арда не успяха да преодолеят своите съперници и прекратиха европейската си кампания. „Сините“ допуснаха втора загуба от АЗ Алкмаар (1:4, общ резултат 1:6), докато Арда отстъпи на полския Ракув Ченстохова (1:2, общ резултат 1:3).

Всички клубове от Топ 5 първенствата – Кристъл Палас (Англия), Райо Валекано (Испания), Фиорентина (Италия), Майнц 05 (Германия) и Страсбург (Франция) обаче намериха място в груповата фаза на надпреварата. Лондончани направиха 0:0 като гости на норвежкия Фредрикстад, а успехът с 1:0 у дома им осигури класиране. Райо разгроми Неман Гродно с 4:0 на „Вайехас“ след попадения на Серхио Камейо, Хорхе де Фрутос и два на Алваро Гарсия. Цял мач за беларусите изигра защитникът Егор Паркоменко, който е сочен за сигурно ново попълнение на ЦСКА 1948.

Ето и всички резултати от играните снощи реванши: