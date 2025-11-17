З инедин Зидан ще стане новият селекционер на френския национален отбор след напускането на Дидие Дешан, съобщава AS. 53-годишният специалист вече има споразумение да поеме поста, поради което е отхвърлил всички други оферти, включително тези от Реал Мадрид и Фенербахче.

Дешан, който обяви оттеглянето си от френския национален отбор след Световното първенство през 2026 г. през януари, вече води преговори със саудитски клубове за работата през следващия сезон.

Зидан напусна Реал Мадрид през 2021 г. и оттогава не е бил треньор. Под негово ръководство „Лос Бланкос“ спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Испания и Суперкупата на УЕФА.

