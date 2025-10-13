З ащитникът на Испания Робин льо Норман е категоричен, че тимът му утре срещу България няма да прави никакви компромиси и ще играят на 100 процента, за да продължат перфектния си старт и за да си гарантират напрактика класиране за Световното първенство. „Наистина се надявам да спечелим утре, за да продължим този импулс. Част съм от едно невероятно поколение с невероятни играчи. Опитвам се да дам най-доброто от себе си в тази група. Лукс е да споделям съблекалня с тях“, започна испанският централен защитник.

Говорейки за конкуренцията в центъра на защитата и това, че е вторият най-използван футболист от Луис де ла Фуенте, той обясни: "Спечелихме много мачове заедно с Аймерик Лапорт. Справихме се добре и с Дийн Хаусен и Пау Кубарси. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за всеки отбор, а след това треньорът прави своя избор. А това, че съм вторият най-използван от треньора футболист – за мене е огромна чест“.

Той също така ясно заяви, че не иска лоши резултати преди Световното първенство: "Ако е възможно, не искам никакви. Искам да спечеля всеки мач, да съм в най-доброто си състояние и да пристигна на Световното първенство във възможно най-силна форма. Бих искал никога да не допускам гол, но и противниците играят своята игра. Ще зависи от нас, от това да продължим този импулс. Решен съм да не допускам никакви изненади утре.“

