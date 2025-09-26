Ш ведският футболен клуб Малмьо уволни старши треньора Хенрик Ридстрьом, съобщиха от отбора. Решението идва два дни, след като Малмьо започна кампанията си в Лига Европа със загуба у дома с 1:2 от българския шампион Лудогорец Разград. Това беше последната капка за ръководството на клуба, който загуби и битката за титлата в местното първенство. Помощник-треньорът Теодор Олсон също е уволнен.

Участието в европейските клубни турнири през следващия сезон също е под сериозно съмнение - серия от четири мача без победа в лигата и само едни успех в последните шест мача доведоха до това, че Малмьо се смъкна до шесто място в класирането, на четири точки зад третия АИК, като остават шест кръга до края на сезона. Загубата от Хакен на финала за Купата на страната означава, че най-успешният клуб на Швеция в историята ще завърши тази кампания без трофей.

Президентът на Малмьо Андерс Палсон обяви причината за решението пред уебсайта на клуба. "Дълго време наблюдавахме липсата на спортни постижения и резултати, като през цялото време подкрепяхме и добавяхме ресурси, без да постигаме подобрение. Това е и причината да решим да се разделим с Хенрик", заяви той.

