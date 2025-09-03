Л удогорец проявява интерес към бразилското крило Тевис, съобщава ESPN Brasil. 

19-годишният Тевис е собственост на Крузейро, но в момента кара период под наем в Атлетико Паранаенсе. Крузейро иска да прекъсне наема поради факта, че играчът не получава достатъчно игрово време. В договора за наем обаче няма клауза и Атлетико не иска да го освободи.

В резултат на това младокът ще остане в Атлетико Паранаенсе до края на 2025-а година.

ESPN Brasil твърди, че три отбора са отправили оферти за Тевис в последните седмици - Лудогорец, Ред Бул Брагантино и Ал Джазира.

Ръководството на Крузейро планира да преговаря с един от заинтересованите отбори, особено предвид липсата на възможности, които нападателят получава в Атлетико.

От началото на сезона Тевис има 20 мача за тима от Серия Б, в които е вкарал един гол и е направил една асистенция. Рядко обаче е титуляр. Трансферната му стойност според Transfermarkt е 800 000 евро, пише dsport.bg.

