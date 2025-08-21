Т рансферният рекорд в женския футбол отново бе подобрен. Клубът от Националната женска футболна лига (NWSL) на САЩ - Орландо Прайд привлече нападателката на Мексико и Тигрес - Жаклин Овале за сумата от 1,5 млн. долара (1,1 млн. британски лири). Само преди месец носителят на Шампионската лига при жените Арсенал купи канадската нападателка Оливия Смит от Ливърпул за 1 милион британски лири.

25-годишната Овале, която играе като ляво крило, има 81 мача и 20 гола за мексиканския национален отбор. Тя пристига в Орландо след осем години с Тигрес Феменил, откъдето си тръгва като най-резултатен голмайстор на клуба за всички времена. Известна като Ла Мага (Магьосницата) заради работата си с краката и завършващите си удари, Овале записа 136 гола и 103 асистенции в 294 участия за Лас Амазонас във всички състезания, водейки клуба до шест шампионски титли и три купи на страната. По-рано през годината тя вкара гол с удар "скорпион", който попадна в заглавията по целия свят.