Т рите последни мача от 5-ия кръг на Висшата английска лига завършиха наравно в неделния следобед.

Първо по едно и също време Борнемут и Нюкасъл направиха 0:0, а Съндърланд и Астън Вила се изкюскаха за 1:1.

В гвоздея на уикенда отвъд Ламанша Арсенал и Манчестър Сити приключиха драматично също 1:1. Резултатът облагодетелства най-много Ливърпул, който вече води с пет точки на върха в класирането.

По-близо до успеха на „Емиратс” в Лондон обаче бяха гостите от Манчестър, които поведоха още в 9-ата минута и имаха преднина до добавеното време.

"Гражданите" откриха при първата опасна атака в мача. Грешка на домакините в средата на терена позволи на футболистите на Пеп Гуардиола да организират контра трима на двама, която Ерлинг Халанд нямаше проблем да завърши с гол.

До почивката и двата отбора не създадоха нищо друго запомнящо се, но след това Арсенал показа по-офанзивно лице. Смените, които направи мениджърът Микел Артета с включването в игра на Букайо Сака, Еберечи Езе и Габриел Мартинели, дадоха резултат. Така в 92-рата последните двама донесоха хикса на „артилеристите”. Езе изведе Мартинели, който с прехвърлящ удар вкара за крайното 1:1.

В класирането Арсенал разделя втората позиция с Тотнъм и Борнемут с по 10 точки, докато Манчестър Сити е девети със 7, колкото имат още Евертън, Манчестър Юнайтед и Лийдс.

Ето и резултатите от неделя:

Борнемут – Нюкасъл 0:0

Съндърланд - Астън Вила 1:1

Арсенал - Манчестър Сити 1:1