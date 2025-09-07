М емфис Депай официално влезе в историята на нидерландския национален отбор. Нападателят на Коринтианс отбеляза за 1:0 срещу Литва и така стана едноличен лидер по голове в историята за „оранжевите“. В крайна сметка "лалетата" се поизмъчиха, но биха 3:2, а Мемфис вкара и още един гол.

Иначе историята бе написана в 11-ата минута на срещата в Вилнюс 31-годишният Депай вкара 51-о попадение за националния тим. Така той изпревари Робин ван Перси, който има 50 гола, както и Клаас-Ян Хунтелаар с 42.

Депай дебютира за Нидерландия през октомври 2013 г. Оттогава е записал 104 мача за националния отбор и е участвал на Мондиал 2014 и 2022, както и на Евро 2020 и 2024. Най-големият му успех с „оранжевите“ до момента е третото място на Световното първенство в Бразилия през 2014 г.

След това Мадуро направи 2:0 за "лалетата". Литва обаче показа зъби. Тимът успя да изравни преди почивката с попадения на Гинейтис и Гордвайнис. Това шокира всички. Все пак класата на Нидерландия си каза думата. През втората част Депай добави още един гол към сметката си донесе успеха.

В друга световна квалификация по същото време Северна Македония смаза с 5:0 Лихтенщайн у дома. Гьоко Зайков, който е познат в България с престоите си в Левски и Славия игра цял мач. А настоящият играч на "сините" Никола Серафимов бе на резервната скамейка.

