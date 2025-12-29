И нтер Маями ще започне 2026 г. с участие в шампионска обиколка, която ще включва три мача в Южна Америка.

По този начин клубът ще отбележи първата си спечелена титла в историята на Мейджър лийг сокър. Като начало Лионел Меси, Луис Суарес и колегите им ще гостуват на Алианса Лима в Перу. Срещата на ст. „Алехандро Вилянуева“, който е с капацитет 34 000 души, е насрочена за 24 януари. След това отборът на Хавиер Масчерано пътува за Колумбия, където ще се изправи срещу Атлетико Насионал от Меделин на 31 януари. Последната спирка от турнето е Еквадор. Там на 7 февруари Интер Маями ще играе срещу Барселона де Гуякил на ст. „Монументал Банко Пичинча“, който е с капацитет от 57 000 зрители. Тази година Меси и компания направиха изключително успешни воаяжи в Хондурас, Панама и Перу.