П арма и Милан завършиха 2:2 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Гостите поведоха с 2 гола до 25-ата минута, но Парма успя да изравни, като и двата тима пропуснаха шансове да стигнат до победата.

Гостите откриха резултата още в 12-ата минута, когато Алексис Салемакерс се разписа след пас на Кристофър Нкунку. Патрик Кутроне вкара за Парма малко след това, но голът му бе отменен заради засада. В 25-ата минута Милан получи дузпа за нарушение на Нихате НДиайе, а Рафаел Леао я вкара.

В края на първото полувреме Парма върна един гол. Адриан Бернабе се разписа с хубав удар от границата на наказателното поле.

Малко след началото на второто полувреме Парма получи дузпа, но след преглед от ВАР съдията Марко ди Бело промени решението си. Бернабе бе близо до втори гол за Парма, но топката мина покрай вратата. В 62-ата минута натискът на домакините даде резултат. Енрико дел Прато беше точен с глава отблизо. В следващите минути Кристиан Пулишич и Салемакерс опитаха удари за Милан, но без успех. В добавеното време гостите поискаха нова дузпа за нарушение срещу Леао, но сигнал не последва.

Милан е втори с 22 точки, с колкото е и лидерът Наполи, който е с мач по-малко. Парма е на 17-о място с 8.