С пряганият за ЦСКА румънски треньор Дан Петреску наистина не е в най-цветущата си форма.

57-годишният спец, чиято славна кариера на терена премина и през английския колос Челси, е стартирал лятото, което му донесе толкова болка при раздялата с ЧФР Клуж, по болници.

Причината затова е проблем с гърлото. Оказало се, че той страда от рядка бактерия, която не позволявала да преглъща. „Той бе спрял да яде и рязко започна да губи килограми“, разкриха от от ЧФР преди да се стигне до оставката на Петреску. Той я даде след загубата с 2:7 от Хекен.

Покрай тренировките Петреску е бил принуден да ходи постоянно на процедури, които да прочистят гърлото му. Именно за този проблем намекна и мениджърът Йоан Бекали, който първи потвърди, че от ЦСКА наистина водят преговори с именития му сънародник.

Още за треньорската драма в ЦСКА – в хартиеното издание на „Мач Телеграф”

Мач Телеграф