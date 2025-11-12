С лед като разследването за зaлаганията стигна до националния отбор на Турция, се наложи да се намеси и Винченцо Монтела, съобщава halktv.com.tr. Селекционерът на турците каза на играчите си да забравят за нещата извън терена и да се съсредоточат върху мача с България на 15-и ноември, който се очертава с решаващ характер за тима.

Турците са с 9 точки от четири мача и при победа ще станат недостижими на 2-ото място м група „Е“ на Световните квалификации, като дори ще могат да атакуват и върха в последния си мач – гостуване на Испания на 18-и. Победителят във всяка група, а по всичко изглежда, че Испания ще оглави потока с участието на България, се класира директно за Световните футболни финали в Северна Америка през лятото на 2026-а година. Заелият 2-ото място ще може да си вземе квота чрез плейофи.

След като 1024 футболисти бяха насочени към Дирекцията по наказателно производство (PFDK) в рамките на операция за зaлагания, започната от Турската футболна федерация (ТФФ), вниманието се насочи към националния отбор. Един от хората в списъка на Монтела – левият бранител Ерен Елмалъ е в списъка с провинените и е изваден от лагера.

Поради медийните публикации и извадения футболист, Монтела е провел важна среща с всички от отбора преди вчерашната тренировка. Италианският треньор е отправил следното предупреждение към националния отбор: „Не искам грешки. Запушете си ушите и се съсредоточете върху терена. Скоро ще играем два ключови мача. Искам цялата си концентрация да е върху тези мачове. Не искам никакви грешки срещу България в събота", били думите пред играчите преди заниманието във фойето на хотела. Сайтът haberler.com cъобщава също, че италианският мениджър поддържа високо темпо на тренировките, за да предотврати всякаква потенциална деморализация.

Вестник karadenizgazete.com.tr пък цитира човек от щаба на турския тим, който е казал: „Един от ключовите ни играчи ще отсъства. Ситуацията разстрои съотборниците му. Всички са притеснени, чудейки се дали някой може да е открил сметка за залагания, използвайки нашето име. Тази ситуация оказва негативно влияние върху отбора. Надяваме се бързо да я преодолеем“. Изданието допълва, че моралът на Рива не е на желаното ниво.

Президентът на TФФ Ибрахим Хаджъосманоглу и бордът на директорите подкрепят мнението на Монтела. Шефът подчертал, че не иска проблемът със зaлозите да създаде напрежение между играчите точно на прага на решаващия мач. Въпросният двубой в събота ще се проведе на известния стадион на град Бурса „Tимса Арена“, който има капацитет от 43 000 души . Стадионът, известен по целия свят с дизайна си във формата на крокодил, създава великолепна атмосфера по време на международни мачове.

