Н аполи се класира за финала за Суперкупата на Италия, след като победи Милан с 2:0 в първия полуфинал в Рияд, Саудитска Арабия. Попаденията за отбора на Антонио Конте реализираха Давид Нерес и Расмус Хьойлунд. Във финала "партенопеите" очакват победителя от двубоя между Интер и Болоня. 17-годишният български бранител Валери Владимиров пътува с Милан до Саудитска Арабия, но не намери място в групата за срещата.

Наполи поведе в резултата в 39-ата минута. Леонардо Спинацола намери Расмус Хьойлунд в наказателното поле, а датчанинът центрира по земя. Майк Менян се отчете с лоша намеса и Давид Нерес се разписа отблизо. В първата минута на продължението на първото полувреме Хьойлунд можеше да удвои, но този път Менян се отчете с хубаво спасяване.

Така се стигна до 63-ата минута, когато “партенопеите” отбелязаха втори гол. Спинацола пусна пас към Хьойлунд, който се отскубна от Кони де Винтер. Датският нападател навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала към левия ъгъл. Менян отново не се намеси убедително и Наполи поведе с 2:0. В 87-ата топката бе заложена на Мактоминей в наказателното поле, но ударът му премина много над вратата.

