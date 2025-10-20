Т реньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че "трябва да промени поведението си" след червения картон, който получи при късната победата над Жирона в Ла Лига. Той бе изгонен заради бурните си протести към съдиите, а в края показа и неприличен жест при победното попадение на Роналд Араухо.

"Не съм нервен. Може би емоциите ми не са същите, както преди. Спомням си, че като бях треньор на Байерн Мюнхен, при първия, втория и третия гол за победата срещу Барселона с 8:2, имах само бегла реакция. Хората казваха, че не се усмихвам никога", каза германецът на пресконференцията си.

"Сега показвам повече емоции, вярно е, защото клубът ме промени напълно. Наистина го обичам и давам най-доброто. Но когато се видя в това състояние по телевизията, не се харесвам и не искам внуците да виждат дядо си така. Трябва вероятно да променя поведението си", призна треньорът.

В навечерието на мача с Олимпиакос в Шампионската лига той се върна и към проблемите в защита на отбора. "Когато анализираме мача с Жирона, забелязваме нещо, за което говоря често- позиционирането. Трябва да намерим добрата височина, доброто разстояние между играчите. Защото сме много далеч един от друг и се налага да тичаме много, което дава повече време на съперника", убеден е специалистът.

"Това ни убива в защита, така че трябва да намерим правилната позиция и да излизаме, за да пресираме", казва той.

Ханзи Флик няма да може да разчита на много контузени - Роберт Левандовски, Дани Олмо, Гави, Жоан Гарсия, Марк-Андре тер Щеген, като същото се отнася и за бразилския национал Рафиня и испанския национал Феран Торес. Той се надява последните двама да се върнат за Ел Класико срещу Реал Мадрид следващата неделя/БТА.