Г оденицата на Габриел Мартинели Изабела Русо е предсказала късния гол на крилото на Арсенал срещу Манчестър Сити (1:1), като е изпратила мотивиращо съобщение на партньора си преди мача. Бразилският национал започна решителния сблъсък от Висшата лига на стадион „Емирейтс“ като резерва, но влезе на терена, за да отбележи драматичен изравнителен гол за 1:1.

24-годишният Мартинели е бил разочарован, че не е попаднал в стартовия състав на Микел Артета и е съобщил на Изабела, че ще бъде резерва, след като съставите са били обявени. Тя е отговорила с: „Ще играеш срещу уморени крака и ще вкараш гол. Ще видиш.“ Това мистично предсказание се оказа вярно, след като смените на Микел Артета с включването на Букайо Сака и Еберечи Езе също през второто полувреме, се отплатиха подобаващо.

