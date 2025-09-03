П аметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на организацията. Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорже Коща, който почина през август.
𝗘𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀. 👕🇵🇹 pic.twitter.com/WHYO9FvoVp— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на Ливърпул управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.