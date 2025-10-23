С лед като пази при 1:6 от Турция в световните квалификации, националният вратар Димитър Митов извади 6 пъти топката от мрежата си и при разгрома на своя шотландски Абърдийн като гост на гръцкия АЕК Атина с 0:6 във втория кръг от груповата фаза на Лигата на конференциите.

28-годишният страж от Монтана изкара 90 минути под обстрел при второто поредно поражение на „доновете” в третия по престиж континентален клубен турнир. Той получи и втората най-ниска оценка на „ОПАП Арена“ в комшийската столица – 5,4. Освен, че почти нищо не е спаси - 4 от 10 шута, той бе гола вода и при пасовете – едва 12 точни от 27 опита, или 44%.

Фактически Митов пусна по 3 гола във всяко полувреме. След по-малко от половин час игра АЕК водеше с 3:0 чрез Абубакари Койта (11, 18) и Никлас Елиасон (27). Домакините почнаха да вкарват през второто от 55-ата минута, когато се разписа Разван Марин. Бившият нападател на Реал Мадрид Лука Йович бе точен в 81-вата, а Дерек Кутеса оформи резила в 87-ата.

Така АЕК записа първите си три точки ЛК и заема шеста позиция, докато Абърдийн е абсолютната ютия на дъното.