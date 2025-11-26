Н ай-успешният треньор в историята на европейския баскетбол Желко Обрадович е подал оставка, съобщи сръбското издание Моцарт Спорт.

Наставникът на Партизан в последно време не спира да критикува както играчите си, така и ръководството на клуба заради слабия старт на сезона. Тимът е на 18-о място в Евролигата от 20 отбора с едва четири победи в първите си 13 мача, а в Адриатическата лига "гробарите" са трети в група "А" с пет победи и едно поражение след шест изиграни срещи. Последната загуба дойде във вторник с 69:91 като гост на гръцкия Панатинайкос.

Ръководството на Партизан сега трябва да вземе решение дали да продължи да работи с 65-годишния специалист, който изведе клуба до триумф в Евролигата през 1992 година, или да потърси нов треньор.

Желко Обрадович е деветкратен победител в Евролигата. Той се завърна в сръбския гранд през 2021 година с тригодишен контракт, а през 2024-та сложи подписа си под нов договор до края на сезон 2025/26. През 2023 и 2025 година Партизан спечели трофея в Адриатическата лига, а тази година взе и титлата в сръбското първенство.

Следващият мач на Партизан в Евролигата е на 4 декември като домакин на Байерн Мюнхен.

