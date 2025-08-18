П ривърженикът, който засипа с расистки обиди ганайския футболист на Борнмcт Антоан Семеньо на мача Ливърпул - Борнмът (4:2) в петък, получи забрана да посещава стадионите във Великобритания, обявиха от полицията в понеделник.
47-годишният гражданин на Ливърпул, който бе на инвалидна количка пред трибуните на "Енфийлд", бе помолен да напусне стадиона след прекъсването на срещата, а в събота е бил задържан.
Liverpool fan has been arrested for suspected racism towards Bournemouth player Antoine Semenyo 🚨 pic.twitter.com/9YQuM8Q0xT— Daily Mail Sport (@MailSport) August 16, 2025
The Racist, scumbag being wheeled out of the stadium after racially abusing Bournemouths Semenyo.— Adam Dunn (@AdamDunn1872) August 15, 2025
Someone, who has probably been picked on or abused at one point in his life should fucking know better in 2025.
Absolute scum. pic.twitter.com/qCIjfIObaB
Английската полиция го е освободила, като му е забранила "да присъства на всеки футболен мач на територията на Великобритания", като дори няма право да доближава футболен стадион на по-малко от миля (1,6 км), се уточнява в комюнике.
Разследването продължава, като полицията си сътрудничи с клуба.
Мачът Ливърпул - Борнмът бе прекъснат в 29-ата минута, след като Семеньо предупреди съдията, че е станал жертва на расистки обиди от трибуните.
Ганайското крило, което вкара два гола в мача, заяви в събота, че това ще го бележи "завинаги". "Не заради думите на един човек, а защото цялото футболно семейство се обедини", написа ганаецът в социалните мрежи.
🚨No doubt either a Reform or Lowe supporter, Liverpool fan in a wheelchair racially abuses Bournemouth player in league opener. Bet Oakeshott and Slater won't be calling for his PIP to be revoked!— Inevitable_GB_News (TWAT ACCOUNT) (@GBNews23653867) August 15, 2025
That's where we're going thanks to Farage, Grimes, Lowe etc... normalising racism pic.twitter.com/z9TQAHH1U5
Източник: БТА