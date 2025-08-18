П ривърженикът, който засипа с расистки обиди ганайския футболист на Борнмcт Антоан Семеньо на мача Ливърпул - Борнмът (4:2) в петък, получи забрана да посещава стадионите във Великобритания, обявиха от полицията в понеделник.

47-годишният гражданин на Ливърпул, който бе на инвалидна количка пред трибуните на "Енфийлд", бе помолен да напусне стадиона след прекъсването на срещата, а в събота е бил задържан.

Английската полиция го е освободила, като му е забранила "да присъства на всеки футболен мач на територията на Великобритания", като дори няма право да доближава футболен стадион на по-малко от миля (1,6 км), се уточнява в комюнике.

Разследването продължава, като полицията си сътрудничи с клуба.

Мачът Ливърпул - Борнмът бе прекъснат в 29-ата минута, след като Семеньо предупреди съдията, че е станал жертва на расистки обиди от трибуните. 

Ганайското крило, което вкара два гола в мача, заяви в събота, че това ще го бележи "завинаги". "Не заради думите на един човек, а защото цялото футболно семейство се обедини", написа ганаецът в социалните мрежи.

Източник: БТА

