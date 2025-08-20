И зпълнителният директор на Лудогорец - Ангел Петричев, заяви, че най-важното за "орлите" е да се класират за груповата фаза на Лига Европа, като след това няма да имат проблем в първенството. "Тръгваме с очаквания за труден мач на този етап от турнира, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител. Там очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа.

Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти. В крайна сметка тези момчета, с които разполагаме, имат достатъчно качество, за да се справят.

През годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации, е допускал загуби. Ако върнете времето назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е дълга, няма място за притеснение. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството", заяви Петричев.

