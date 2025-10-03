М еждународната федерация по футбол (ФИФА) представи официалната топка за Световното първенство през 2026 г. Турнирът ще се проведе в три държави: САЩ, Канада и Мексико. Дизайнът на топката включва три цвята - червен, син и зелен - символизиращи страните домакини. Топката носи името TRIONDA.
Четиридесет и осем национални отбора ще участват в Световното първенство през 2026 г., разделени в 12 групи от по четири отбора. Първите два отбора, заедно с осемте най-добри отбора, завършили на трето място, ще се класират за елиминационната фаза. Освен това, Световното първенство през 2026 г. ще добави нов етап: 1/32 финали.
