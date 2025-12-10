С ветовният шампион с Франция от 2018 Пол Погба, който наскоро се завърна в игра за Монако след близо двегодишно отсъствие заради наказание за употреба на допинг и контузии, е станал акционер и посланик на Ал Хабуб - професионален отбор за надбягване с камили в Саудитска Арабия, твърди сайтът rmcsport.bfmtv.com.

"Гледах немалко надбягвания с камили в YouTube и прекарах голяма част от свободното си време, за да търся информация и да разбера техниките и стратегиите. Това, което ме удиви, е пълното отдаване, които изисква спортът от всички участници", коментира Погба пред BBC. "Не си даваме сметка, но спортът винаги създава връзки по един или друг начин. Дали е футбол, състезания с камили или бокс, основната идея е същата. Винаги се необходими решителност, концентрация, дисциплина и упоритост", каза още халфът, който е играл в Манчестър Юнайтед и Ювентус.

Ал Хабуб е основан от бизнесмените Омар Алмаеена и Сауфан Модир през 2021. "Искам да бъда част от проект, който отива отвъд спорта и събира хора и показва традиции, които заслужават да бъдат чествани", се казва в позиция на Пол Погба.

Надбягванията с камили са традиционен и популярен спорт, най-вече в Средния Изток. Въпреки че става дума за състезание по скорост и издръжливост на скъпи камили, вече са замесени и новите технологии, като животните вече са снабдени с жокей роботи, които гарантират, че "камилите се състезават на най-високо ниво, като се пазят тяхното здраве и физически интегритет".

