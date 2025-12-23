Л ех Познан ще има нов вратар и това ще е Пламен Андреев, твърди местното издание meczyki.pl. През настоящия сезон първи избор на вратата на Лех Познан е Бартош Мрозек. 25-годишният поляк е изиграл 32 мача, в които е запазил седем чисти мрежи във всички надпревари. Въпреки това от известно време се говори, че клубът, известен с прозвището си „железничарите“, активно търси да привлече сериозен конкурент за поляка.

Българските медии преди време разпространиха новината, че в Познан може да акостира Светослав Вуцов от Левски, връща се назад полското издание. Изглежда, че новият страж на Лех действително ще бъде българин, но не Вуцов, а именно Андреев. В момента той е състезател на испанския Расинг Сантандер (Ла Лига 2), където играе под наем от нидерландския гранд Фейенорд.

Преминаването на 21-годишния български вратар в Полша е на финалната права. Андреев ще подсили Лех Познан под наем, като в договора ще има и опция за откупуване след края на сезона. Неговата основна цел ще бъде да засили конкуренцията за вратарския пост за Мрозек. Трансферът в полския шампион ще бъде и отлична възможност за младия вратар да получи малко по-редовно игрово време. През този сезон той е записал едва пет официални мача - след контузията на титуляра Хокин Ескиета.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX