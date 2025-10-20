Д ербито на Тел Авив между Апоел и Макаби, което трябваше да се играе в неделя вечер, бе отменено заради масови безредици и сблъсъци, съобщиха от израелската полиция. Двата градски съперника, които делят стадион „Блумфийлд“ в Яфо, трябваше да излязат един срещу друг от 20:30 часа местно време. За Апоел като титуляр дори трябваше да започне българския национал Андриан Краев.
Малко преди началото обаче органите на реда съобщиха в социалната мрежа X, че петима запалянковци са били арестувани в района на стадиона за „нарушаване на обществения ред и участие в безредици“, включително за хвърляне на бутилки и нападение над полицейски служители. По-късно полицията уточни, че са задържани общо 13 „маскирани фенове“ за незаконно струпване, при което един полицай е пострадал. По данни на властите, при инцидентите са ранени 12 цивилни и трима служители на реда. Девет души са били арестувани, а още 16 са отведени за разпит.
Припомняме, че подобни сцени вече са се разигравали между двата отбора. През ноември 2014-а година срещата им бе прекратена на полувремето, след като фенове нахлуха на терена и се сблъскаха с футболисти. Това трябваше да бъде първият сблъсък между Апоел и Макаби от януари 2024-а година насам. След решението за отмяна ръководството на Апоел остро разкритикува действията на полицията, обвинявайки я, че „се е подготвила за война, а не за футболен мач“. В профилите на социалните мрежи на Апоел бяха публикувани и шокиращи снимки, демонстриращи сблъсъци между полиция и фенове.
„Шокиращите сцени извън стадиона и безразсъдното решение да не се играе двубоят доказват, че израелската полиция е поела контрола над спорта“, се казва в официалното изявление на клуба в X.
