Г ръцкият гранд Панатинайкос официално обяви Рафаел Бенитес за новия треньор на отбора. 65-годишният специалист заменя на поста Христос Контис. Договорът на Бенитес е за две години и половина. Той се превръща в най-скъпоплатения специалист в гръцкия футбол, след като ще получава по 5 млн. евро на сезон, твърдят медиите в страната.
За последно Рафаел Бенитес беше начело на Селта. ПАО ще бъде неговият 17-и отбор в кариерата, на който ще бъде треньор. "Зелените" в момента заемат седмото място в гръцкото първенство, на осем точки от лидера ПАОК.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE