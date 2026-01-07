У волнението на Рубен Аморим е поредното доказателство за липсата на последователност и вяра в проекта за възраждането на клуба, в чиято основа стои собственикът на Манчестър Юнайтед сър Джим Ратклиф. Само за по-малко от 18 месеца британският милиардер разкара двама мениджъри и един спортен директор, в които той бе припознал точните хора за амбициозния си план. Първо Ерик Тен Хаг бе изхвърлен само 3 месеца, след като Ратклиф удължи договора му в знак на доверие, а след това и спортният директор Дан Ашуърт бе освободен от длъжност след 15 мача във Висшата лига, въпреки че бизнесменът го бе определил като „най-добрия“ на тази позиция преди това.

Последният случай беше именно с Аморим. Португалецът беше назначен от Спортинг Лисабон, въпреки че Ратклиф отлично познаваше характера и футболните му убеждения, а 14 месеца по-късно го уволни заради това. През лятото сър Джим Ратклиф заговори за доверието си в мениджъра на тима, като бе категоричен, че Аморим ще изпълни договора си докрай въпреки най-слабото представяне на „червените дяволи“ в първенството от 50 години насам и загубения финал в Лига Европа. Ратклиф дори развърза кесията и изпълни желанието на 40-годишния мениджър, похарчвайки над 200 млн. паунда за трансфери. Посланието беше ясно – безусловно доверие. Няколко месеца по-късно обаче Аморим бе освободен, а проектът се върна в изходна позиция – така, както се случи с уволненията на Тен Хаг и Ашуарт.

Клубът е платил над 60 млн. паунда за неустойки за уволнени мениджъри след ерата на Алекс Фъргюсън, а обезщетението на тримата излиза на Ратклиф около 2/3 от тази сума. Тази практика на британеца заплашва да подкопае вярата на феновете в методите му и поставя под въпрос работата на компанията ИНЕОС, която се слави с точната си оперативна дейност и добрия печеливш баланс на маркетинговия пазар. През първото си тримесечие от управлението си в Юнайтед Джим Ратклиф регистрира около 13 млн. паунда приходи от дейностите на клуба, но през последната година фирмата отчете спад в бюджета около 7 милиона.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX