Т орино нанесе втора загуба на Наполи в италианската Серия А, като се наложи с 1:0. Победното попадение за домакините вкара Джовани Симеоне в 32-рата минута. Той завърши с успех самостоятелна акция, като вкара в левия ъгъл на вратата на Ваня Милинкович-Савич.
През втората част тимът на Антонио Конте се опита да реагира, но не създаде достатъчно през вратата на "биковете". Така Наполи отстъпи първото място на Рома, като неаполитанци имат и мач повече, а Рома по-късно тази вечер приема Интер Милано.
